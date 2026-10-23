Lautaro Martinez non ce la fa più a stare ai box: un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra l'hanno messo fuori gioco
VIDEO / La moglie di Lautaro corre in una Milano deserta: "Un giorno sei giovane e l'altro..."
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Lautaro Martinez non ce la fa più a stare ai box: un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra l'hanno messo fuori gioco almeno fino alla prossima sosta.
Ma il capitano dell'Inter ha mostrato tutta la voglia di tornare in campo con un messaggio nelle sue storie Instagram: "Mi mancate tantissimo", ha scritto ai tifosi. Che lo aspettano trepidanti.
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