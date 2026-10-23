Lautaro Martinez non ce la fa più a stare ai box: un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra l'hanno messo fuori gioco

Marco Astori
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Lautaro Martinez non ce la fa più a stare ai box: un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra l'hanno messo fuori gioco almeno fino alla prossima sosta.

Inter, Lautaro tegola pazzesca
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Ma il capitano dell'Inter ha mostrato tutta la voglia di tornare in campo con un messaggio nelle sue storie Instagram: "Mi mancate tantissimo", ha scritto ai tifosi. Che lo aspettano trepidanti.

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