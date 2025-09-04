L'ufficialità dell'acquisto non chiude il protocollo dell'arrivo all'Inter di Manuel Akanji. Per il difensore svizzero, così come per tutti gli altri, è arrivato anche il momento di godersi il contenuto personalizzato da parte della Media House nerazzurra. Tutto da ascoltare, in questo caso, più che da vedere. Si tratta infatti di un beat piuttosto orecchiabile. Qui il video caricato sui canali social del club.
VIDEO/ L’Inter presenta Akanji con ‘Class of ‘95’: “il beat di una nuova era
Il contenuto caricato dalla Media House sui canali del club per chiudere l'iter di presentazione del nuovo calciatore nerazzurro
