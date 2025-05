Inter-PSG, tutta la famiglia Zanetti pronta per il viaggio a Monaco

La moglie e i figli del vice presidente in aeroporto pronti alla partenza per la città che ospita la finale di Champions League

«È stata una stagione positiva e adesso non resta che coronare un sogno». Parola di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter e capitano che ha guidato la squadra nerazzurra alla conquista dell'ultima Champions vinta, quella del 2010. Ci sarà ovviamente anche questa volta, a Monaco, da dirigente, come era stato vicino alla squadra nerazzurra nella finale contro il City e come fa ogni giorno da quando lavora in società.

E insieme a lui all'Allianz Arena , ad assistere alla finale tra la formazione di Inzaghi contro quella di Luis Enrique ci sarà tutta la famiglia di Javier. Sua moglie Paula e i loro tre figli che si mostrano in aeroporto prima della partenza per la città tedesca con tanto di valigie personalizzate e nerazzurre.

Rivincite

«Non è facile tornare a giocare una finale dopo due anni. Il City, che a detta di tutti doveva essere di gran lunga superiore, non si è dimostrata poi tale in partita e abbiamo perso per poco. Ora abbiamo un'altra chance. Il calcio regala rivincite, speriamo sia quella giusta. Credo che sia l'Inter che il PSG abbiano meritato di arrivare in finale eliminando club molto importanti», ha aggiunto Javier a proposito della partita in programma domani sera alle 21.