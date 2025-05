Il vice presidente dell'Inter ha parlato ai microfoni di Flashcore della stagione nerazzurra e della finale di Champions League

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 maggio 2025 (modifica il 30 maggio 2025 | 15:44)

Flashscore ha intervistato in esclusiva Javier Zanettisulla finale di Champions League tra l'Inter di Inzaghi e il PSG di Luis Enrique e sul percorso dei nerazzurri fino a Monaco. «Penso che sia stata una stagione positiva, perché credo che siamo stati competitivi in tutte le competizioni che abbiamo giocato. Ci resta l'ultima cosa da fare, cioè una grande finale di Champions League, e la verità è che sarebbe molto bello poter culminare e coronare questo sogno», ha detto il vice presidente.

«Non è facile tornare a giocare una finale dopo due anni. Il City, che a detta di tutti doveva essere di gran lunga superiore, non si è dimostrata poi tale in partita e abbiamo perso per poco. Ora abbiamo un'altra chance. Il calcio regala rivincite, speriamo sia quella giusta. Credo che sia l'Inter che il PSG abbiano meritato di arrivare in finale eliminando club molto importanti. Luis Enrique è un grande allenatore, che ha dato alla sua squadra un'identità. Sarà una gara equilibrata. Arteta dice che era meglio l'Arsenal? Forse pensava al percorso ma il PSG li ha superati e bisogna dargliene merito», ha aggiunto.

Nuova versione «Penso che sia stato vantaggioso per entrambe le parti, perché tutte le squadre dovevano andare a vincere, non potevano speculare. C'erano otto partite e chi faceva più punti entrava nelle prime otto, quindi si era costretti a vincere e a fare punti in ogni partita. Questo lo rendeva molto attraente. È vero che si giocano più partite, ma la Champions League è sempre una competizione spettacolare. Credo che, dopo la Coppa del Mondo, sia l'evento con più ripercussioni a livello mondiale, e giocarci, essere protagonisti, farne parte, è una vera festa. Il Liverpool eliminato agli ottavi? Sono momenti, è il calcio. È stata tra le squadre migliori ma poi si va avanti e diventa sempre più difficile. Il PSG ha vinto», ha spiegato.

Inzaghi e Lautaro — E su Inzaghi Javier ha detto: «Come lo vedo? Molto bene! Questo sarà il quarto anno con noi. Ha concetti chiari e il gruppo lo segue perché gli ha dato un'identità, la squadra gioca un buon calcio. Anche lui è cresciuto in questi anni e oggi sta vivendo un bel momento. Lui e il suo staff meritano di giocare questa finale. Come un Ferguson per l'Inter? Prima di tutto lui e la sua famiglia sono felici all'Inter, Simone si trova bene e la gente gli vuole bene, questo lo aiuta e lo vedo molto tranquillo»

«Sono contento - ha detto Pupi - del presente di Lautaro. È con noi da tanto tempo e continua a dimostrare un gran senso di appartenenza. È un punto di riferimento, il capitano e si vede che sta bene all'Inter. Mi ricorda me agli inizi. Gli auguro il meglio perché è un ragazzo che se lo merita per l'impegno che ci mette. Cerca sempre di aiutare i compagni, la gente gli vuole bene, è un capitano esemplare e spero possa avere la possibilità di vincere tanto con l'Inter e stare nell'élite del calcio. Spero possa avere una carriera simile alla mia perché la mia carriera all'Inter è stata bella per come l'ho vissuta, sentita e per quello che l'Inter significa per me. Mi auguro con tutto il cuore che possa ritrovare tutte queste sensazioni».

