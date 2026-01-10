FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Inter, scelto l’eFootball Goal of the Month: ecco quale hanno votato i tifosi

social

Inter, scelto l’eFootball Goal of the Month: ecco quale hanno votato i tifosi

Inter, scelto l’eFootball Goal of the Month: ecco quale hanno votato i tifosi - immagine 1
Una rete capolavoro che i tifosi hanno scelto: Calha è il vincitore dell'ultimo eFootball Goal of the month del 2025!
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Una sassata imprendibile, un tiro preciso e potente destinato a finire in rete: Hakan Calhanoglu vince il premio eFootball Goal of the month per il mese di dicembre grazie alla sua rete contro il Como!

Inter
Getty Images

Il turco ha ormai abituato alle sue prodezze i tifosi nerazzurri: in questa Serie A in particolare Calhanoglu ha già segnato 6 gol, quattro dei quali arrivati da fuori area, tutti più o meno dalla stessa identica posizione.

Anche contro il Como il centrocampista nerazzurra ha colpito dalla "zolla Calhanoglu": in una partita dominata dalla squadra di Chivu Hakan ha siglato il gol del 3-0 con un destro precisissimo dal limite dell'area, terminato nell'angolino basso, dove Butez non poteva intervenire.

Una rete capolavoro che i tifosi hanno scelto come rete più bella del mese di dicembre: Calha è il vincitore dell'ultimo eFootball Goal of the month del 2025!

 

Leggi anche
Youtube, attivo il canale di Fcinter1908: tutti i video raccolti per voi, iscrivetevi
Ziliani attacca Conte: “Ma è del mestiere questo? A 72 ore da Inter-Napoli ha fatto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA