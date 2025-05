Il club interista ha postato le immagini del numero uno nerazzurro che anziché parare come al solito il pallone usa per allenarsi le palline da tennis. "Pallone o palline da tennis, stesso risultato per Yann Sommer", scrive il club nerazzurro nel suo post su Instagram. Il numero uno interista viene dalle parate col Barcellona che gli sono valse il titolo di MPV della semifinale di Champions. E i tifosi sotto al post si sono scatenati con i commenti: "Oh, non sveliamo i trucchi"; "Altro che Sinner...noi abbiamo Sommer che è 1000 volte meglio!"; "Ora capisco come ha parato quel pallone di Yamal".