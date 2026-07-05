Denzel Dumfries è diventato oggi un nuovo giocatore del Real Madrid: il commento social di Thuram, che saluta così l'ex compagno

Matteo Pifferi Redattore 5 luglio - 18:13

La notizia era nell'aria ma oggi è arrivata anche l'ufficialità di Denzel Dumfries al Real Madrid. Il club spagnolo ha pagato la clausola rescissoria da 20 mln per l'olandese che così lascia l'Inter per approdare ai Blancos.

Sui social è arrivato anche il saluto di Marcus Thuram nei confronti dell'ex compagno: "Buona fortuna fratello mio", nei confronti di Dumfries a margine di una foto che ritrae i due a San Siro in maglia nerazzurra.

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Questo il saluto di Dumfries ai tifosi interisti: "E' arrivato il momento di salutare qualcosa che significa tantissimo per me: l'Inter. Questi cinque anni sono stati un viaggio incredibile, fatto di momenti indimenticabili, di grandi gioie e pochi bassi.

Il ragazzo che era arrivato nella sua prima avventura all'estero lascia oggi come uomo, marito e padre di tre figli e il cuore colmo di gratitudine. Prima di tutti voglio salutare tutti i compagni di squadra che ho avuto il privilegio di conoscere in questi anni: ogni viaggio, allenamento e partita sono stati speciali. Abbiamo, riso, vinto e festeggiato insieme e a volte sofferto insieme: dal profondo del cuore grazie. Voglio salutare anche tutti i membri dello staff che hanno lavorato nel mio percorso, siete diventati una famiglia.

Abbiamo vinto tantissimo: due scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe e due indimenticabili cammini in Champions League. Ricordi che porterò per sempre con me. Infine un ringraziamento speciale per tutti i tifosi nel mondo: il vostro sostegno è sempre stato presente e non è mai scontato. Dal primo giorno ho dato tutto me stesso per questi colori e per questo club. Adesso è il momento di salutarci: questo non è un addio, ma un arrivederci".