FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Auriemma: “All’Inter ancora frignano per Palestra e invece vi dico che Khalaili è…”

social

Auriemma: “All’Inter ancora frignano per Palestra e invece vi dico che Khalaili è…”

Auriemma: “All’Inter ancora frignano per Palestra e invece vi dico che Khalaili è…” - immagine 1
Raffaele Auriemma ha commentato le ultime voci di mercato, soprattutto quelle che riguardano gli incroci tra le milanesi e il Napoli
Redazione1908

Raffaele Auriemma, sui social, ha commentato le ultime voci di mercato, soprattutto quelle che riguardano gli incroci tra le milanesi e il Napoli: CONTINUA A LEGGERE

Leggi anche
Mondiali, Croazia derubata? Botta e risposta Pistocchi-Marelli sul caso Matanovic
Stankovic scalpita: allenamenti sui campi dell’Accademia prima della preparazione con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA