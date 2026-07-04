Raffaele Auriemma, sui social, ha commentato le ultime voci di mercato, soprattutto quelle che riguardano gli incroci tra le milanesi e il Napoli: CONTINUA A LEGGERE
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fcinter1908 social Auriemma: “All’Inter ancora frignano per Palestra e invece vi dico che Khalaili è…”
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Auriemma: “All’Inter ancora frignano per Palestra e invece vi dico che Khalaili è…”
Raffaele Auriemma ha commentato le ultime voci di mercato, soprattutto quelle che riguardano gli incroci tra le milanesi e il Napoli
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