Inter U18 vola: battuta la Fiorentina. Golazo di Amadou Konteh – VIDEO

Un’Inter Under 18 a due facce quella vista contro la Fiorentina: la partita finisce 3-2 per i nerazzurri, che erano avanti 3-0
Un’Inter Under 18 a due facce quella vista contro la Fiorentina: la partita finisce 3-2 per i nerazzurri, che avevano chiuso la prima frazione avanti 3-0. La Giovane Italia mostra la splendida rete di Jaiteh Konteh. L'attaccante nerazzurro, prelevato in estate dal Valencia, controlla alla grande e batte il portiere.

Chi è Amadou Konteh Jaiteh

Nato in Spagna da genitori provenienti dal Gambia, Konteh muove i primi passi calcistici nell'Ebro, club con sede nella città di Saragozza. Il naturale passo successivo è rappresentato dall'approdo al Real Saragozza, principale società della zona. Le sue prestazioni gli valgono la chiamata del Valencia nell'estate del 2022, dove continua a mostrare le sue qualità tecniche e fisiche, oltre a un grande fiuto del gol.

Attaccante centrale dotato di una grande falcata, forte fisicamente (alto già 185 cm), Konteh è stato monitorato dall'Inter fin dallo scorso inverno. Al compimento del sedicesimo anno di età, ecco la decisione di accettare la proposta nerazzurra. A seguire la sua crescita ci pensa la Goal Management, agenzia di procura che fa capo ad Alberto Botines, che a Milano ha già portato in passato Onana, Zarate e Alex Perez.

