In un messaggio pubblicato sulle storie del suo profilo Instagram, Tommaso Inzaghi , figlio di Simone , ex allenatore dell'Inter , ringrazia gli interisti. Come noto è stato tra gli intermediari che hanno lavorato all'approdo del padre all'Al-Hilal.

"Voglio anche dire grazie a lui, mio padre, per le emozioni che mi ha fatto vivere, per la passione smisurata verso il pallone e quel rettangolo verde. Le parole, a volte, non bastano… perché, come mi ha insegnato lui, contano i fatti. E i fatti dicono che, in questi quattro anni, sei trofei sono entrati a far parte del Palmares dell'Inter", ha continuato il primogenito del mister che è nato dalla relazione con la ex compagna Alessia Marcuzzi.