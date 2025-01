Biasin su Inzaghi: “Tenerselo stretto”. E la moglie del mister condivide

"Con la vittoria di Lecce, Simone Inzaghi diventa l’allenatore più veloce di sempre in A a toccare quota 200 vittorie: 200 in 332 partite. Meglio di grandissimi tecnici come Allegri, Ancelotti, Capello, Trapattoni. Tenerselo stretto". Così sui social Fabrizio Biasinha celebrato il traguardo di mister Inzaghi dopo la vittoria della sua Inter a Lecce per 4-0.