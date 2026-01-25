FC Inter 1908
Su X il giornalista si è scagliato contro l'arbitro Mariani reo di non aver visto due falli da rigore sui giocatori di Conte
Il primo tempo di Juventus-Napoli si è chiuso sull'1-0 per i bianconeri grazie al gol di David. Su X Enrico Varriale si è scagliato contro l'arbitro Mariani reo di non aver visto due falli da rigore sui giocatori di Conte. L'attacco dell'ex giornalista della Rai è veemente e il tweet è particolarmente acceso: CONTINUA A LEGGERE

