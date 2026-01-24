L'Inter, sotto di due gol a San Siro contro il Pisa, rimonta e vince a valanga 6-2, portandosi momentaneamente a +6 in classifica sul Milan. Sui social, Enrico Varriale ha commentato il successo dei nerazzurri, non senza una frecciata relativa al rigore assegnato da Marcenaro che ha dato il via alla rimonta della squadra di Chivu: CONTINUA A LEGGERE
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Varriale attacca l’Inter per un rigore solare: gli esperti lo smentiscono. I tifosi ridono
social
Varriale attacca l’Inter per un rigore solare: gli esperti lo smentiscono. I tifosi ridono
L'Inter, sotto di due gol a San Siro contro il Pisa, rimonta e vince a valanga 6-2, portandosi momentaneamente a +6 in classifica sul Milan
© RIPRODUZIONE RISERVATA