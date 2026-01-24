L'Inter, sotto di due gol a San Siro contro il Pisa, rimonta e vince a valanga 6-2, portandosi momentaneamente a +6 in classifica sul Milan

L'Inter, sotto di due gol a San Siro contro il Pisa, rimonta e vince a valanga 6-2, portandosi momentaneamente a +6 in classifica sul Milan. Sui social, Enrico Varriale ha commentato il successo dei nerazzurri, non senza una frecciata relativa al rigore assegnato da Marcenaro che ha dato il via alla rimonta della squadra di Chivu: CONTINUA A LEGGERE