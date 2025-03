La Juventus ha ufficializzato l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo di Tudor in panchina: l'analisi di Pistocchi

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Thiago Motta è stato esonerato e la Juventus ha deciso di puntare su Igor Tudor come traghettatore fino a giugno.

"Sia ben chiaro, cambiare 5 allenatori in 6 anni è prima di tutto una sconfitta della società, che ha dimostrato di non avere il coraggio di difendere le proprie scelte e la competenza nel farle, sia sul piano tecnico che programmatico. Tudor è una scommessa intrigante, ha fatto benissimo al Verona e discretamente bene anche dopo, ed un ritorno al passato: il suo modulo di riferimento è il 3:4:2:1, uomo>uomo come Gasperini e Juric. Idee chiare e carattere deciso, ha dato le dimissioni sia all’OM ( dove era arrivato terzo) che alla Lazio, dove arrivando settimo aveva ottenuto l'Europa League ma è stato contestato dai tifosi"