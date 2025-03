"Si grida “Merda” ad ogni calcio di rinvio del portiere avversario, si espongono striscioni offensivi, si cantano cori che insultano i rivali anche quando non sono loro gli avversari. E la gente, quella della tribuna, salta, e partecipa. Non è folklore, non è goliardia, è solo ignoranza. E non c’è niente che si possa fare".