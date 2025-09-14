FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social La Juve segna, Thuram ride. Aldo Serena non gradisce: ecco la critica sui social

social

La Juve segna, Thuram ride. Aldo Serena non gradisce: ecco la critica sui social

La Juve segna, Thuram ride. Aldo Serena non gradisce: ecco la critica sui social - immagine 1
Il sorriso di Marcus e Khephren Thuram dopo il gol del 4-3 della Juventus al 91’ ha scatenato reazioni contrastanti
Redazione1908

Il sorriso di Marcus e Khephren Thuram dopo il gol del 4-3 della Juventus al 91’ ha scatenato reazioni contrastanti. Le immagini dei due fratelli hanno diviso i tifosi: da un lato chi ha visto solo un gesto spontaneo, dall’altro chi lo ha giudicato fuori luogo. Aldo Serena ha apertamente criticato Marcus sui social: LEGGI QUI

Leggi anche
Capuano: “Thuram che ride al 4-3 fotografa l’Inter. E l’altro problema è...
Ravezzani: “Inutile girarci intorno: devastante se l’Inter perde anche perché Chivu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA