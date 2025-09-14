Il sorriso di Marcus e Khephren Thuram dopo il gol del 4-3 della Juventus al 91’ ha scatenato reazioni contrastanti. Le immagini dei due fratelli hanno diviso i tifosi: da un lato chi ha visto solo un gesto spontaneo, dall’altro chi lo ha giudicato fuori luogo. Aldo Serena ha apertamente criticato Marcus sui social: LEGGI QUI
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social La Juve segna, Thuram ride. Aldo Serena non gradisce: ecco la critica sui social
social
La Juve segna, Thuram ride. Aldo Serena non gradisce: ecco la critica sui social
Il sorriso di Marcus e Khephren Thuram dopo il gol del 4-3 della Juventus al 91’ ha scatenato reazioni contrastanti
© RIPRODUZIONE RISERVATA