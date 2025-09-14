Alfio Musmarra ha commentato le voci, assolutamente fantasiose, che legano il nome di Jose Mourinho ad un eventuale cambio in panchina all'Inter:
"Leggo già in giro la volontà di voler cambiare tecnico, l'idea Mourinho, destra e sinistra. Ragazzi, toglietevelo dalla testa, non perché Mourinho non tornerebbe di corsa, perché Mourinho sono anni che vorrebbe tornare all'Inter.
Ma con questa dirigenza Mourinho non potrà mai tornare perché Marotta non vuole un allenatore con più forza mediatica di lui. Quindi, da questo punto di vista, Mourinho è un allenatore che (con Marotta) non può e non potrà mai tornare. Io dico sempre che nel mercato non si può dire mai con certezza né una cosa né l'altra, ma questa situazione nello specifico credo possa essere una cosa fuori dal sistema.
Mourinho non è tornato quando sarebbe potuto tornare ai tempi di Antonio Conte, ancor di più quest'estate quando c'era la possibilità, nonostante lui fosse in un'altra squadra. Ma vi assicuro che sarebbe tornato di corsa e non è stato neanche preso in considerazione. Questo proprio perché Marotta non vuole un allenatore che gli tolga visibilità, che gli tolga importanza, che possa dare fastidio col suo carisma.
Mourinho, anche per quello che ha fatto all'Inter, ha una figura talmente enorme che sarebbe difficile da gestire. Quindi per il modo di fare Marotta, giusto o sbagliato che sia, senza entrare nel merito perché non spetta a me, non è uno di quei profili attenzionati.
D'altro canto è già sbagliato, a mio avviso, iniziare a fare delle considerazioni sul post Chivu. La dirigenza ha scelto Cristian Chivu e, a mio avviso, non ha alcun dubbio nel continuare con lui, perché è stato scelto apposta per traghettare questo nuovo corso"
