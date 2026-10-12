C'è un messaggio per la Champions. Arriva da Lautaro Martinez a caccia di gol nella massima competizione europea. A digiuno contro il Real, l'argentino vuole inaugurare la stagione pure in Coppa e dopo aver giocato nella seconda parte della gara contro il Parma vuole riprendersi il posto da titolare contro il Bruges, prossima rivale in calendario.

Il capitano nerazzurro mostra sui social i gol in una delle recenti sessioni di allenamento (non è quella di oggi, i nerazzurri indossavano in allenamento altre divise) che portano alla sfida di San Siro contro la formazione belga.

E si mostra concentratissimo e con la faccia che i suoi tifosi hanno imparato a capire ed apprezzare: 'incazzato' pure in allenamento, sempre pronto a tirare i suoi compagni e a dare l'esempio. "Con te andremmo in guerra", gli scrive un follower. Un pensiero diffuso anche tra i suoi compagni. "Dal potrero", scrive Lauti e accompagna la didascalia con i cuori nerazzurri. Un messaggio alla Champions dai campetti di Appiano.