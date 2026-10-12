Il giocatore nerazzurro sui social ha postato le reti segnate in allenamento: dopo essere entrato nel secondo tempo della gara con il Parma è pronto per la CL
VIDEO FCIN1908 / CL, l'Inter si allena. Chivu scherza con Thuram
C'è un messaggio per la Champions. Arriva da Lautaro Martinez a caccia di gol nella massima competizione europea. A digiuno contro il Real, l'argentino vuole inaugurare la stagione pure in Coppa e dopo aver giocato nella seconda parte della gara contro il Parma vuole riprendersi il posto da titolare contro il Bruges, prossima rivale in calendario.Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Il capitano nerazzurro mostra sui social i gol in una delle recenti sessioni di allenamento (non è quella di oggi, i nerazzurri indossavano in allenamento altre divise) che portano alla sfida di San Siro contro la formazione belga.
E si mostra concentratissimo e con la faccia che i suoi tifosi hanno imparato a capire ed apprezzare: 'incazzato' pure in allenamento, sempre pronto a tirare i suoi compagni e a dare l'esempio. "Con te andremmo in guerra", gli scrive un follower. Un pensiero diffuso anche tra i suoi compagni. "Dal potrero", scrive Lauti e accompagna la didascalia con i cuori nerazzurri. Un messaggio alla Champions dai campetti di Appiano.
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