GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

Lo aveva scritto giusto il giorno prima. All'indomani dalla sconfitta contro il Bruges. Lautaro ha segnato una doppietta ma non è bastata. E dopo la batosta incassata a San Siro ha scritto: "Lavorare a testa bassa per migliorare". Un messaggio per sé e per i suoi compagni che devono rialzare la testa e trovare un equilibrio perduto soprattutto in CL, ma non solo.

In mattinata però è arrivata una brutta notizia per gli interisti. Il loro capitano si è fatto male e avrà bisogno di almeno un mese per recuperare. Salterà un momento importante per l'Inter proprio nel momento in cui c'era da rialzarsi. Una caduta ulteriore per l'argentino che senza commenti sui social si è comunque fatto sentire alla fine di una giornata delicata. Una foto, tra le stories, nessuna didascalia. Solo lui e il suo 10 sulle spalle a farsi carico dell'infortunio, pronto ad affrontare con la maglia nerazzurra la distanza dal campo, le terapie e il recupero. L'Inter se la caverà. Lui stringerà i denti e farà di tutto per tornare presto.