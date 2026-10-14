Lautaro Martinez reagisce dopo Inter-Bruges: doppietta amara e messaggio social del capitano, “Testa bassa e lavorare, unico modo per migliorare”
VIDEO FCIN1908 / Totti: “Figurine Panini? Una squadra la attaccavo al contrario, senza fare nomi”
Dopo la sconfitta con il Bruges a San Siro, la seconda di fila in questa edizione della League Phase di Champions League, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez si è affidato ai social per lanciare un messaggio a tutto l’ambiente.
L’attaccante argentino ha pubblicato alcuni scatti della notte del Meazza con un frase che fa da eco alle parole di Cristian Chivu, rilasciate a caldo dopo il KO per 4-3.
Il post di Lautaro dopo Inter-Bruges
"Testa bassa e lavorare, l’unico modo di migliorare" ha scritto Lautaro Martinez.
Caricamento post Instagram...
La doppietta amara
Lautaro ha realizzato due reti nella sfida tra Inter e Club Brugge, una doppietta che non è bastata ai nerazzurri di Cristian Chivu per conquistare i primi punti di questa edizione della Champions League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA