Dopo la sconfitta con il Bruges a San Siro, la seconda di fila in questa edizione della League Phase di Champions League, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez si è affidato ai social per lanciare un messaggio a tutto l’ambiente.

L’attaccante argentino ha pubblicato alcuni scatti della notte del Meazza con un frase che fa da eco alle parole di Cristian Chivu, rilasciate a caldo dopo il KO per 4-3.

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Il post di Lautaro dopo Inter-Bruges

"Testa bassa e lavorare, l’unico modo di migliorare" ha scritto Lautaro Martinez.

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La doppietta amara

Lautaro ha realizzato due reti nella sfida tra Inter e Club Brugge, una doppietta che non è bastata ai nerazzurri di Cristian Chivu per conquistare i primi punti di questa edizione della Champions League.