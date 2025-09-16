FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Longhi su Juve-Inter: “Nerazzurri fatto la partita. Al di là dell’immancabile polemica è…”

social

Longhi su Juve-Inter: “Nerazzurri fatto la partita. Al di là dell’immancabile polemica è…”

Inter
La riflessione del giornalista sportivo sul derby d'Italia
Redazione1908

Bruno Longhi ha analizzato la partita tra Juventus e Inter, spingendosi oltre il mero risultato che ha visto trionfare i bianconeri. La Juventus di Tudor si è imposta in casa sull'Inter di Chivu. Un match che ha regalato gol, emozioni e anche qualche polemica.

Inter
Longhi su Juve-Inter: &#8220;Nerazzurri fatto la partita. Al di là dell&#8217;immancabile polemica è&#8230;&#8221;

"Il calcio è così: l’Inter fa la partita e ne prende 4, la Juventus si difende per 70 minuti e ne prende 3. Complessivamente 4 gol dalla distanza, 3 da calcio d’angolo, nessuna parata dei portieri. Come nel passato campionato i nerazzurri fanno di più, i bianconeri segnano di più. Al netto dell’immancabile polemica è stato un derby d’Italia ricco di emozioni e di ribaltoni", ha sottolineato sui social Bruno Longhi.

Leggi anche
Musmarra: “Mourinho non tornerà mai in questa Inter. Lui vorrebbe ma c’è un motivo...
Walter Zenga ironizza a proposito dei portieri di oggi: “No, ma cerchiamoli bravi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA