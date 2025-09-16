Bruno Longhi ha analizzato la partita tra Juventus e Inter , spingendosi oltre il mero risultato che ha visto trionfare i bianconeri. La Juventus di Tudor si è imposta in casa sull' Inter di Chivu . Un match che ha regalato gol, emozioni e anche qualche polemica.

"Il calcio è così: l’Inter fa la partita e ne prende 4, la Juventus si difende per 70 minuti e ne prende 3. Complessivamente 4 gol dalla distanza, 3 da calcio d’angolo, nessuna parata dei portieri. Come nel passato campionato i nerazzurri fanno di più, i bianconeri segnano di più. Al netto dell’immancabile polemica è stato un derby d’Italia ricco di emozioni e di ribaltoni", ha sottolineato sui social Bruno Longhi.