Bruno Longhi ha analizzato la partita tra Juventus e Inter, spingendosi oltre il mero risultato che ha visto trionfare i bianconeri. La Juventus di Tudor si è imposta in casa sull'Inter di Chivu. Un match che ha regalato gol, emozioni e anche qualche polemica.
La riflessione del giornalista sportivo sul derby d'Italia
"Il calcio è così: l’Inter fa la partita e ne prende 4, la Juventus si difende per 70 minuti e ne prende 3. Complessivamente 4 gol dalla distanza, 3 da calcio d’angolo, nessuna parata dei portieri. Come nel passato campionato i nerazzurri fanno di più, i bianconeri segnano di più. Al netto dell’immancabile polemica è stato un derby d’Italia ricco di emozioni e di ribaltoni", ha sottolineato sui social Bruno Longhi.
