È bastato che facessero il suo nome tra i tanti possibili per sostituire Simone Inzaghi che ha scelto l'Arabia Saudita per ritrovarsi tanti tifosi a scrivergli sull'ultimo post di Instagram. Parlava del Bologna Roberto Mancini nella sua ultima foto postata sui social. Erano i complimenti per la vittoria della Coppa Italia da parte della squadra di Italiano.

Ma tanti tifosi nerazzurri hanno scritto all'allenatore appena hanno sentito il suo nome. "Mancini tris", "Torna, mister"; "Qui c'è bisogno di te"; "Marotta ha già chiamato? In caso rispondi al telefono che qui siamo nella m...". Messaggi tutti di questo tenore per l'ex ct, che arriva dall'ultima difficile esperienza, finita, alla guida della Nazionale araba.

A tanti di questi messaggi il mister ha risposto con un like. Una specie di ringraziamento per la stima nei confronti di chi gli ha scritto e ripone in lui fiducia per quello che è stato in passato all'Inter, sicuramente una prima volta, e poi anche la seconda quando aveva accettato di tornare ma era andata meno bene della prima.