FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social “Panchina Samp, Mancini chiede ingaggio troppo alto”: l’ex tecnico dell’Inter risponde furioso

social

“Panchina Samp, Mancini chiede ingaggio troppo alto”: l’ex tecnico dell’Inter risponde furioso

Roberto Mancini
La replica secca dell'ex tecnico dell'Inter arriva sui social
Redazione1908

Roberto Mancini non ha gradito il racconto di uno scenario che lo riguarderebbe molto da vicino. Secondo il portale sportivo Tuttomercatoweb, dopo l’esonero di Salvatore Foti e Angelo Gregucci l'ex tecnico dell'Inter sarebbe stato contattato tra i possibili futuri allenatori della Sampdoria. Al momento la panchina blucerchiata è stata affidata ad Attilio Lombardo. Roberto Mancini non ha gradito la versione riportata e ha deciso di rispondere prendendo una posizione molto dura: CONTINUA A LEGGERE.

 

Leggi anche
Palmeri azzarda un’ipotesi sull’infortunio di Alessandro Bastoni: “Sembra il...
Zanetti: “118 anni di storia dell’Inter. Orgoglioso di essere interista, oggi più...

© RIPRODUZIONE RISERVATA