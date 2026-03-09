L'ex capitano, nonché vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti in un post sui social fa gli auguri al club nerazzurro, fondato nel 1908, per il suo 118esimo compleanno.
"118 anni di storia della nostra amata. Passa il tempo e il senso d’appartenenza è sempre più forte. Vittorie, sconfitte - ha scritto Javier - ma l’amore va oltre. L’amore è per i nostri valori, il DNA dell’Inter, una seconda pelle ogni giorno. Orgoglioso di essere interista, oggi più che mai. Buon compleanno, Inter".
L'ex giocatore nerazzurro ha condiviso sul suo profilo il video emozionale realizzato dalla società per il 118esimo compleanno del club. Un modo per celebrare la storia che anche Pupi ha contribuito a scrivere con mille record che lo hanno reso leggenda.
