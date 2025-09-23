Il match tra Napoli e Pisa lascia dietro di sé non poche polemiche arbitrali. Giovanni Capuano, giornalista sportivo, ha commentato sui social il discusso episodio che ha visto i toscani protagonisti:
Il match tra Napoli e Pisa lascia dietro di sé non poche polemiche arbitrali. Giovanni Capuano, giornalista sportivo, ha commentato così
“Il pasticcio del rigore non dato al Pisa chiude per questa stagione la questione dei retro pensieri di Conte. Siamo d’accordo?”.
Dopo una stagione di pianti e lamentele, culminata nel rigore non concesso all'Inter per il fallo di N'Dicka su Bisseck e che ha deciso lo scudetto, il Napoli vive già la prima giornata con episodi decisamente favorevoli. Episodi non commentati dal tecnico del Pisa Gilardino.
“Non mi piace parlare degli episodi”, ha dichiarato, spegnendo così ogni possibile polemica.
"Mancano due rigori al suo Pisa, ma Gilardino si conferma un signor allenatore. Zero alibi ai giocatori", commenta Capuano.
