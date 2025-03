Josep Martinez , il secondo portiere dell'Inter, che sta sostituendo Sommer dopo l'infortunio e l'operazione al pollice della mano destra, era in campo anche contro il Napoli. La sua seconda presenza in questa stagione in campionato (la quarta se si pensa alle due presenze in Coppa Italia contro Udinese e Lazio) è stata proprio la gara contro la formazione di Conte, finita uno a uno e che lui sui social ha definito, come tanti suoi compagni, una dura battaglia.

"Abbiamo combattuto fino alla fine, ma non siamo riusciti a tornare a casa con il risultato che volevamo. Ma non finisce qui, guardiamo avanti", ha aggiunto rispetto alla gara in un post sui social pubblicato nelle scorse ore. Il portiere svizzero sta usando il tutore e l'Inter sta cercando di recuperarlo prima del previsto, si pensa possa rientrare per la partita di ritorno contro il Feyenoord. Intanto Martinez sarà ancora titolare, esordio in Champions per lui, contro gli olandesi nella gara di andata che si giocherà mercoledì alle 18.45.