FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Mbappé: “Che forti i Thuram”. E Marcus condivide l’esultanza contro la Juve

social

Mbappé: “Che forti i Thuram”. E Marcus condivide l’esultanza contro la Juve

Mbappé: “Che forti i Thuram”. E Marcus condivide l’esultanza contro la Juve - immagine 1
Un gol per uno per i fratelli Thuram nel derby d'Italia tra Juventus e Inter giocato ieri allo Stadium, in cui a vincere sono stati i bianconeri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Un gol per uno per i fratelli Thuram nel derby d'Italia tra Juventus e Inter giocato ieri allo Stadium, in cui a vincere sono stati i bianconeri per 4-3.

Mbappé: “Che forti i Thuram”. E Marcus condivide l’esultanza contro la Juve- immagine 2

I due figli di Lilian si stanno rapidamente prendendo la scena del calcio italiano e le loro giocate stanno varcando i confini nazionali. Fra gli ammiratori, anche l'illustre connazionale Mbappé, che su Instagram ha scritto: "Sono forti!". Una storia ripubblicata da Marcus, che ha mostrato la sua discussa esultanza dopo il gol contro la Juve. Ecco il post:

Mbappé: “Che forti i Thuram”. E Marcus condivide l’esultanza contro la Juve- immagine 3

Leggi anche
Zazzaroni: “Io ho visto Inter dominante ma improduttiva. Sommer ‘corto’, colpa...
Ciccio Valenti attacca Thuram: “Fallo in cameretta! Ma davvero non vi ha…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA