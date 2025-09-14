Un gol per uno per i fratelli Thuram nel derby d'Italia tra Juventus e Inter giocato ieri allo Stadium, in cui a vincere sono stati i bianconeri

Un gol per uno per i fratelli Thuram nel derby d'Italia tra Juventus e Inter giocato ieri allo Stadium, in cui a vincere sono stati i bianconeri per 4-3.

I due figli di Lilian si stanno rapidamente prendendo la scena del calcio italiano e le loro giocate stanno varcando i confini nazionali. Fra gli ammiratori, anche l'illustre connazionale Mbappé, che su Instagram ha scritto: "Sono forti!". Una storia ripubblicata da Marcus, che ha mostrato la sua discussa esultanza dopo il gol contro la Juve. Ecco il post: