Redazione1908 14 settembre - 11:57

Ivan Zazzaroni ha commentato la partita tra Inter e Juventus sui social, spiegando di aver visto un match diverso da quello percepito da molti tifosi.

“Ho visto un’Inter dominante ma improduttiva per 80 minuti”, ha scritto, sottolineando come l’inefficacia della squadra nerazzurra sia stata frutto dell’atteggiamento intelligente e pratico di Igor Tudor, che ha chiesto ai suoi di difendere in dieci e stretti per non concedere spazi agli avversari.

Non a caso, l’Inter è passata in vantaggio solo grazie a due prodezze: un tiro da fuori di Calhanoglu e un gol su palla inattiva. La Juventus, nei pochi momenti in cui ha superato la metà campo nerazzurra, ha risposto con tocchi di classe di Kelly e Kenan Yildiz e, nel finale, con Adzic. Il pareggio di Thuram è arrivato sempre da palla inattiva, confermando la solidità tattica di Tudor.

Il post di Zazzaroni — "Letti i giornali e alcuni commenti sui social, mi sono reso conto di aver visto un’altra partita. Che sia colpa della Refcam di Colombo? Ho visto un’Inter dominante ma improduttiva per 80 minuti, la cui inefficacia derivava dall’atteggiamento intelligente e pratico di Tudor che ha chiesto ai suoi di difendere a 10 e stretti per non concedere spazi. Non a caso l’Inter ha segnato con due prodezze da fuori di Calhanoglu e su palla inattiva.

La stessa cosa ha fatto la Juve nei pochi momenti in cui si è presentata nella metacampo interista: il bel tocco di Kelly, le prodezze dalla distanza di Kenan e, nel finale, di Adzic, e il 3-3 di Thuram su palla inattiva. Sommer, esplosivo ma "corto", ha responsabilità su due reti. Il risultato ha cambiato umori e giudizi, come sempre. A me l’Inter è piaciuta e mi è piaciuto Tudor che non fa il fenomeno e pensa al risultato. PS. La strategia di Igor ha naturalmente penalizzato Vlahovic che non ha ricevuto un solo pallone giocabile. Ma si è sacrificato"