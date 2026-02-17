Scuse Bastoni, Ravezzani: “Parole giuste ma è inevitabile che d’ora in poi verrà…”

Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così le parole di Bastoni che si è scusato in conferenza stampa

"Ho sentito il contatto con Kalulu e ho accentuato per provare ad avere un vantaggio, lo dico senza problemi. Mi dispiace aver fatto così ma è anche vero che non è giusto che io venga definito da questo episodio", ha detto Bastoni in conferenza.