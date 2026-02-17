Sono arrivate, in conferenza stampa, le scuse pubbliche di Alessandro Bastoni per quanto successo in Inter-Juventus al momento del cartellino rosso comminato a Kalulu.
Scuse Bastoni, Ravezzani: “Parole giuste ma è inevitabile che d’ora in poi verrà…”
Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così le parole di Bastoni che si è scusato in conferenza stampa
"Ho sentito il contatto con Kalulu e ho accentuato per provare ad avere un vantaggio, lo dico senza problemi. Mi dispiace aver fatto così ma è anche vero che non è giusto che io venga definito da questo episodio", ha detto Bastoni in conferenza.
Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così le parole del difensore interista: "Pur se con qualche giorno di ritardo, Bastoni usa le parole giuste. Si scusa, riconosce la sua scorrettezza e fa ammenda. D’ora in poi ogni suo gesto in campo sarà giudicato con un metro diverso. Inevitabile. Ma questo lo aiuterà anche a diventare un calciatore migliore".
