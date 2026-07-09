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fcinter1908 social Monica Bertini: “Top 5 centrocampisti, per me è lui il fenomeno della Serie A. E giù le critiche”
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Monica Bertini: “Top 5 centrocampisti, per me è lui il fenomeno della Serie A. E giù le critiche”
I 5 migliori centrocampisti scelti dalla giornalista sportiva ospite a Centrocampo
Monica Bertini si è raccontata ai microfoni del podcast Centrocampo. La giornalista di Mediaset ha parlato della sua carriera e quindi anche di alcuni aneddoti, diventati virali. Bertini è tornata sul confronto con Luciano Spalletti, dopo la mancata qualificazione alla Champions League, ricordando l'intento della sua domanda (poi fraintesa). A Centrocampo Monica ha dovuto scegliere i 5 centrocampisti favoriti, tra quelli visti giocare. E probabilmente come dichiarato dalla stessa Monica (e come sempre succede nel calcio), qualcuno avrà qualcosa da ridire: CONTINUA A LEGGERE.
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