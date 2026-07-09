Monica Bertini si è raccontata ai microfoni del podcast Centrocampo. La giornalista di Mediaset ha parlato della sua carriera e quindi anche di alcuni aneddoti, diventati virali. Bertini è tornata sul confronto con Luciano Spalletti, dopo la mancata qualificazione alla Champions League, ricordando l'intento della sua domanda (poi fraintesa). A Centrocampo Monica ha dovuto scegliere i 5 centrocampisti favoriti, tra quelli visti giocare. E probabilmente come dichiarato dalla stessa Monica (e come sempre succede nel calcio), qualcuno avrà qualcosa da ridire: CONTINUA A LEGGERE.