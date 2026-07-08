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fcinter1908 social Ravezzani: “Cosa raccontano le nuove intercettazioni sull’Inter? Mistero. Dove sarebbe…”
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Ravezzani: “Cosa raccontano le nuove intercettazioni sull’Inter? Mistero. Dove sarebbe…”
Il commento del direttore di TL all'inchiesta della Procura di Milano sulle presunte interferenze con il designatore Rocchi
Il Corriere della Sera parla per Gianluca Rocchi di un "invito a comparire, nuovo e differente rispetto a quello del 24 aprile scorso". Si aggiunge una partita alle tre già nel mirino dell'inchiesta della Procura di Milano: è «Torino-Inter del 26 aprile 2026, in cui — ritiene di descrivere la Procura — Rocchi designava come direttore di gara Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito». La notizia è stata commentata da Fabio Ravezzani, direttore di TL, con queste parole: CONTINUA A LEGGERE.
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