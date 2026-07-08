Il Corriere della Sera parla per Gianluca Rocchi di un "invito a comparire, nuovo e differente rispetto a quello del 24 aprile scorso". Si aggiunge una partita alle tre già nel mirino dell'inchiesta della Procura di Milano: è «Torino-Inter del 26 aprile 2026, in cui — ritiene di descrivere la Procura — Rocchi designava come direttore di gara Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito». La notizia è stata commentata da Fabio Ravezzani, direttore di TL, con queste parole: CONTINUA A LEGGERE.