Si arricchisce di un nuovo capitolo la polemica tra José Mourinho e Mauro Icardi . Il battibecco è iniziato con un commento dell'ex attaccante dell'Inter, che ha definito Mourinho il "Crying One", in riferimento alle lamentele dell'allenatore riguardo a decisioni arbitrali che hanno favorito il Galatasaray.

Mourinho ha risposto definendo Icardi il "GOAT" (Greatest of All Times, il più grande di tutti i tempi), ma anche il termine "capra", che in italiano significa "goat", creando un gioco di parole provocatorio. Recentemente, Icardi ha rilanciato con una storia su Instagram, pubblicando un’immagine di una capra con la maglia del Galatasaray, con trofei e stelle, alimentando ulteriormente la polemica.