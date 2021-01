“Musso potrebbe essersi appena guadagnato la fiducia dell’Inter per il post-Handanovic. Parata dell’altro mondo“. Juan Musso è uno dei nomi principali che si fanno, in casa Inter, per raccogliere l’eredità di Samir Handanovic. E con la straordinaria parata su Lautaro Martinez, secondo Tancredi Palmeri, potrebbe essersi guadagnato la fiducia dei nerazzurri. Ecco il post del giornalista: