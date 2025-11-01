Sarà una svolta epocale? No, ma di sicuro, intanto, un cambiamento tocca il fondo Oaktree, proprietario dell'Inter, che diventa al 100% di Brookfield. Il fondo canadese, tramite un'operazione da 3 miliardi di dollari circa, ha rilevato il restante 26% di Oaktree, che resta proprietario dell'Inter.

Brookfield - patrimonio da 88 miliardi di dollari - deteneva già il pieno controllo di Oaktree, avendo in pancia il 74% del fondo statunitense. Dunque si tratta solo del completamento di un'acquisizione iniziata già nel 2019.

Cosa cambia? Le parole dell'avvocato La Francesca

"Ribadisco che non cambierà nulla sulle scelte gestionali dell’Inter. L’unica incombenza è che entro 15 giorni va fatta la comunicazione dei nuovi beneficiari effettivi ai sensi dell’art.20 bis delle NOIF per la verifica dei requisiti di onorabilità. La sostanza non cambia perché Oaktree era già partecipata in modo maggioritario da Brookfield"