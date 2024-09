Victor Osimhen si è trasferito in prestito dal Napoli al Galatasaray e ha trovato subito una incredibile accoglienza. Tanto entusiasmo per l'arrivo di un attaccante importante, che la piazza turca ha omaggiato con fervore. Osimhen arriva proprio nel momento in cui il giocatore più rappresentativo del Galatasaray è fermo per un infortunio. Mauro Icardi, idolo dei tifosi turchi, ne ha approfittato per raggiungere la famiglia in Argentina.