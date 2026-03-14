Tancredi Palmeri ha analizzato il calendario di Inter e Milan da qui alla fine del campionato, approfondendo il grado di difficoltà delle squadre affrontate: "È una cavalcata di dieci partite, due mesi e mezzo. che sembrano lunghissimi a pensarci adesso per lo scudetto. I sette punti di vantaggio dell'Inter rimangono, allo stesso tempo il trend conta e conta anche chi incontri. L'Inter non ha il calendario più facile da qui alla fine del campionato. Adesso vi dico perché quello del Milan è più facile: CONTINUA A LEGGERE."