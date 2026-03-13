Secondo il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, Alessandro Bastoni ha saputo "riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità". E per questo motivo è stato candidato alla 'Rosa Camuna', la massima onorificenza della Lombardia. Una decisione, che ha riacceso il dibattito intorno al difensore dell'Inter. Ecco come ha commentato la candidatura Giovanni Capuano: CONTINUA A LEGGERE.