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Bastoni candidato alla ‘Rosa Camuna’, Capuano: “Ci rendiamo conto che è solo un…”

Bastoni candidato alla ‘Rosa Camuna’, Capuano: “Ci rendiamo conto che è solo un…” - immagine 1
Il commento del giornalista di Panorama
Redazione1908

Secondo il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, Alessandro Bastoni ha saputo "riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità". E per questo motivo è stato candidato alla 'Rosa Camuna', la massima onorificenza della Lombardia. Una decisione, che ha riacceso il dibattito intorno al difensore dell'Inter. Ecco come ha commentato la candidatura Giovanni Capuano: CONTINUA A LEGGERE.

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