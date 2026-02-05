L'Inter ha battuto il Torino e si è qualificata per la semifinale di Coppa Italia. La partita è stata un'occasione per chi ha giocato meno

L'Inter ha battuto il Torino e si è aggiudicata il passaggio alla semifinale di Coppa Italia. La partita è stata anche un'occasione per dare minuti ai giocatori che finora hanno trovato meno spazio e anche a qualche giovane proveniente dall'U23. Fiducia ricambiata dai giocatori, che hanno messo in mostra le loro qualità. A partire da Diouf. Tancredi Palmeri ha parlato proprio del rendimento dell'ex Lens: CONTINUA A LEGGERE