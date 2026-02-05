Sui social il post del calciatore che ha giocato da titolare la sfida di Coppa Italia contro il Torino

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 00:16)

Sarà pure stato, per l'ennesima volta, vicino all'addio all'Inter. Davide Frattesi, chiacchieratissimo pure in questa sessione di mercato, alla fine è rimasto al club nerazzurro e nelle ultime gare Chivu lo sta impiegando con meno parsimonia. Questa sera in Coppa Italia ha giocato da titolare a centrocampo e alla fine della partita la sua mossa social fa pensare ad un calciatore che non è fuori contesto nel gruppo nerazzurro, anzi.

Getty Images

Lo ha detto pure Carlos Augusto i giovani come Kamaté e Cocchi- che arrivano dall'Under23 ma erano in campo da titolari nella sfida contro il Torino - sono puntualmente aggregati alla prima squadra in allenamento. D'altronde in panchina c'è Chivuche nel settore giovanile nerazzurro ci è passato e lo conosce bene. Ma il mister, dalla sua, ha trovato un gruppo "sano" come lo ha definito Ranocchia. Un gruppo che ha accolto i giovani e cerca di valorizzarli. Come ha fatto Davide questa sera.

Il centrocampista nerazzurro ha postato la vittoria dell'Inter in Coppa sui social e ha dato una pacca sulla spalla a tutta la squadra e ai due colleghini in particolare: "Bravi ragazzi", ha scritto riferendosi a tutta l'Inter. Una squadra che era piena di seconde linee, come lui, che rispondono presente quando vengono chiamate in causa.

"E complimenti Kamate e Cocchi", ha aggiunto taggandoli. Una pacca sulle spalle a chi è più giovane. Lo spirito di chi deve conquistarsi spazio, di chi resta e dà tutto per sé stesso e anche per i colori che indossa. Fa la differenza. Pure quando in campo non arrivo l'attimo che cambia le cose. Può capitare di non riuscire ad acchiapparlo quell'attimo. Ma Davide ha la tempra e l'ha dimostrato: di attimi ne ha già trovati e quelli hanno cambiato tutta la storia.