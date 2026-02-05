FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Frattesi applaude l’Inter ed esalta il gruppo con una pacca sulla spalla. Anzi due

social

Frattesi applaude l’Inter ed esalta il gruppo con una pacca sulla spalla. Anzi due

Frattesi applaude l’Inter ed esalta il gruppo con una pacca sulla spalla. Anzi due - immagine 1
Sui social il post del calciatore che ha giocato da titolare la sfida di Coppa Italia contro il Torino
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Sarà pure stato, per l'ennesima volta, vicino all'addio all'Inter. Davide Frattesi, chiacchieratissimo pure in questa sessione di mercato, alla fine è rimasto al club nerazzurro e nelle ultime gare Chivu lo sta impiegando con meno parsimonia. Questa sera in Coppa Italia ha giocato da titolare a centrocampo e alla fine della partita la sua mossa social fa pensare ad un calciatore che non è fuori contesto nel gruppo nerazzurro, anzi.

Frattesi applaude l’Inter ed esalta il gruppo con una pacca sulla spalla. Anzi due- immagine 2

Getty Images

Lo ha detto pure Carlos Augusto i giovani come Kamaté e Cocchi- che arrivano dall'Under23 ma erano in campo da titolari nella sfida contro il Torino - sono puntualmente aggregati alla prima squadra in allenamento. D'altronde in panchina c'è Chivuche nel settore giovanile nerazzurro ci è passato e lo conosce bene. Ma il mister, dalla sua, ha trovato un gruppo "sano" come lo ha definito Ranocchia. Un gruppo che ha accolto i giovani e cerca di valorizzarli. Come ha fatto Davide questa sera.

Frattesi applaude l’Inter ed esalta il gruppo con una pacca sulla spalla. Anzi due- immagine 3

Il centrocampista nerazzurro ha postato la vittoria dell'Inter in Coppa sui social e ha dato una pacca sulla spalla a tutta la squadra e ai due colleghini in particolare: "Bravi ragazzi", ha scritto riferendosi a tutta l'Inter. Una squadra che era piena di seconde linee, come lui, che rispondono presente quando vengono chiamate in causa.

"E complimenti Kamate e Cocchi", ha aggiunto taggandoli. Una pacca sulle spalle a chi è più giovane. Lo spirito di chi deve conquistarsi spazio, di chi resta e dà tutto per sé stesso e anche per i colori che indossa. Fa la differenza. Pure quando in campo non arrivo l'attimo che cambia le cose. Può capitare di non riuscire ad acchiapparlo quell'attimo. Ma Davide ha la tempra e l'ha dimostrato: di attimi ne ha già trovati e quelli hanno cambiato tutta la storia.

Leggi anche
Palmeri: “Oggi si è capito chiaramente perché Inzaghi ha lasciato l’Italia...
Ravezzani: “Ma di che parlano a Napoli? Scudetto sull’Inter con errori arbitrali e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA