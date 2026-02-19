FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Pistocchi risponde ai tifosi: “Inter asfaltata dal Bodo. E Chivu dovrebbe spiegare una cosa”

social

Pistocchi risponde ai tifosi: “Inter asfaltata dal Bodo. E Chivu dovrebbe spiegare una cosa”

Pistocchi Inter
Il confronto tra il giornalista sportivo e i tifosi
Redazione1908

Il risultato del match di Champions League tra Bodo e Inter pesa come un macigno sui nerazzurri. La squadra di Chivu ha perso 3:1 e ora - prima di concentrarsi sul ritorno che si giocherà a San Siro martedì sera - deve mantenere l'attenzione sulla prossima partita di campionato, quella contro il Lecce (in programma sabato alle 18). Maurizio Pistocchi ha analizzato nel dettaglio la partita giocata in Norvegia, emettendo giudizi molto duri nei confronti dei nerazzurri e con una domanda precisa per Cristian Chivu: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
Lautaro, Tancredi Palmeri lancia l’allarme: “Sarà out a lungo. Non torna prima...
Youtube, attivo il canale di Fcinter1908: tutti i video raccolti per voi, iscrivetevi

© RIPRODUZIONE RISERVATA