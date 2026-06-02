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fcinter1908 social La frecciata di Palmeri ai tifosi del Napoli: “La ruota gira! Di colpo non pensano più che…”

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La frecciata di Palmeri ai tifosi del Napoli: “La ruota gira! Di colpo non pensano più che…”

La frecciata di Palmeri ai tifosi del Napoli: “La ruota gira! Di colpo non pensano più che…” - immagine 1
Il giornalista sportivo ha un messaggio per i tifosi del Napoli
Redazione1908

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Suonano durissime le dichiarazioni di Kevin De Bruyne su Antonio Conte. Il centrocampista belga ha dichiarato ai microfoni di Niewusblad.be: "All’inizio e anche dopo il mio rientro, ho trovato che il livello fosse buono. È stato naturalmente difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia e non ha senso girarci attorno. Non ho mai davvero giocato nel mio ruolo. È quello che è. Gioco con Conte? Giochiamo molto difensivi. Se segni un gol a partita in un 5-4-1… è meno divertente. Se resto? Penso sia importante avere un confronto sul modo di giocare".  A questo proposito Tancredi Palmeri ha espresso un commento diretto ai tifosi del Napoli: CONTINUA A LEGGERE.

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