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Argentina, inizia la marcia verso il Mondiale. Lautaro è carico: “Primo allenamento”

Argentina, inizia la marcia verso il Mondiale. Lautaro è carico: “Primo allenamento” - immagine 1
L'attaccante e capitano dell'Inter è arrivato negli Stati Uniti per iniziare a preparasi insieme alla Seleccion
Fabio Alampi Redattore 

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Si avvicina il giorno dell'inizio del Mondiale: le Nazionali partecipanti si stanno preparando in vista dell'esordio, a cominciare dall'Argentina campione in carica.

Argentina, inizia la marcia verso il Mondiale. Lautaro è carico: “Primo allenamento”- immagine 2
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Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, si è unito alla Seleccion negli Stati Uniti, dove sono iniziate le sedute di allenamento agli ordini del ct Scaloni e del suo staff. Il capitano nerazzurro è carichissimo, come si vede su Instagram: "Primo allenamento a Kansas. Vamos Seleccion!".

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