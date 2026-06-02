L'attaccante e capitano dell'Inter è arrivato negli Stati Uniti per iniziare a preparasi insieme alla Seleccion

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, si è unito alla Seleccion negli Stati Uniti, dove sono iniziate le sedute di allenamento agli ordini del ct Scaloni e del suo staff. Il capitano nerazzurro è carichissimo, come si vede su Instagram: "Primo allenamento a Kansas. Vamos Seleccion!".