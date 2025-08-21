Palmeri: “L’Inter ha praticamente regalato Asllani. È un dato di fatto che…”

Niente Bologna. Kristjan Asllani vestirà la maglia del Torino in questa stagione. Il centrocampista si trasferisce alla corte di Baroni per 1,5 milioni di euro per il prestito oneroso e diritto di riscatto fissato a 12 milioni, con percentuale sulla futura rivendita del 20% per l'Inter in caso di riscatto.

Su X Tancredi Palmeri commenta così il passaggio dell'albanese ai granata. "Un prestito a 1.5m€ con riscatto a 12 è praticamente aver regalato Asllani. Certo l’Inter non può farci niente se (incredibilmente) lui ha rifiutato il buon passaggio al Bologna, o se per Esposito non c’eran altre offerte, ma è dato di fatto che di nuovo l’Inter ci perde soldi".