Il giornalista sportivo ha commentato l'episodio da moviola, che ha acceso un dibattito ferocissimo

Tancredi Palmeri ha commentato il tocco di braccio di Ricci nel finale di Milan-Inter. Il derby si è chiuso con una vittoria dei rossoneri, condita da feroci polemiche relative soprattutto ai minuti finali e concitati del derby. Il giornalista di Sportitalia ha sottolineato un elemento fondamentale nell'analisi dell'episodio che ha visto coinvolto il giocatore rossonero: CONTINUA A LEGGERE.