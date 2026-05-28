Tancredi Palmeri, su Sportitalia, ha parlato della cosiddetta pace Ausilio-Lukaku. Il dirigente nerazzurro e l'attaccante, sotto contratto con il Napoli, si sono incontrati a Montecarlo in occasione dei festeggiamenti della P&P Management, l'agenzia che fa capo a Federico Pastorello, che compie 30 anni di attività: CONTINUA A LEGGERE