Tancredi Palmeri, su Sportitalia, ha parlato della cosiddetta pace Ausilio-Lukaku. Il dirigente nerazzurro e l'attaccante, sotto contratto con il Napoli, si sono incontrati a Montecarlo in occasione dei festeggiamenti della P&P Management, l'agenzia che fa capo a Federico Pastorello, che compie 30 anni di attività: CONTINUA A LEGGERE
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fcinter1908 social Palmeri: “Ho assistito alla pace Ausilio-Lukaku. Come Mezzogiorno di Fuoco, è andata così”
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Palmeri: “Ho assistito alla pace Ausilio-Lukaku. Come Mezzogiorno di Fuoco, è andata così”
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