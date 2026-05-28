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fcinter1908 social Marelli replica ad un tifoso su Pastore e Trevisani: “Il vero problema è che oggi…”

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Marelli replica ad un tifoso su Pastore e Trevisani: “Il vero problema è che oggi…”

Marelli replica ad un tifoso su Pastore e Trevisani: “Il vero problema è che oggi…” - immagine 1
Il punto di vista di Marelli nel confronto con un tifoso su X
Redazione1908

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I temi calcistici più scottanti trovano spazio adeguato nelle trasmissioni di giornalisti sportivi, che si confrontano e che accendono dibattiti. È il caso di Fontana di Trevi, format nel quale - a condire la narrazione calcistica con dati e sfumature - ci sono, tra gli altri, Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani. Di questi due giornalisti ha parlato Luca Marelli, esperto di episodi arbitrali per Dazn, in risposta ad un tifoso che prendeva una posizione netta rispetto ad uno dei due: CONTINUA A LEGGERE.

 

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