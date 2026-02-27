FC Inter 1908
Palmeri-Nerozzi, scontro su Kelly: “Ma che stai a dì, Max? Non facciamo i complottisti, se era…”

Botta e risposta a proposito del rosso mostrato al giocatore bianconero nel match di Champions League
Sui social si continua a discutere e a dibattere dell'espulsione di Kelly nel match di Champions League, che ha decretato l'eliminazione dei bianconeri in favore del Galatasaray. Le polemiche non accennano ad attenuarsi nemmeno con il passare dei giorni. Tancredi Palmeri, da subito, aveva giudicato corretto il rosso mostrato al giocatore bianconero. E continua a ribadirlo anche nel confronto serrato con un altro giornalista, Massimiliano Nerozzi: CONTINUA A LEGGERE.

