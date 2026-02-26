L'eliminazione dalla Champions League dell'Inter ha aperto un dibattito infuocato sui social. Un dibattito che ha coinvolto tifosi nerazzurri, tifosi delle squadre avversarie e anche giornalisti sportivi come Maurizio Pistocchi. Il giornalista ha analizzato le diverse proposte di calcio viste in quell'occasione, parlando di velocità, di esterni di attacco e di idee. Sono in fondo sempre quelle a fare la differenza. Pistocchi ha poi replicato con toni secchi ad un tifoso che insisteva nel parlare a sproposito dell'Inter e lo ha fatto con una serie di elementi molto concreti: CONTINUA A LEGGERE.