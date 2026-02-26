FC Inter 1908
fcinter1908 social Tifoso provoca Pistocchi: “Inter forte solo fino al confine? La verità è che ha fatto…”

Tifoso provoca Pistocchi: “Inter forte solo fino al confine? La verità è che ha fatto…”

Pistocchi Inter
Il commento del giornalista sportivo alla provocazione di un tifoso
Redazione1908

L'eliminazione dalla Champions League dell'Inter ha aperto un dibattito infuocato sui social. Un dibattito che ha coinvolto tifosi nerazzurri, tifosi delle squadre avversarie e anche giornalisti sportivi come Maurizio Pistocchi. Il giornalista ha analizzato le diverse proposte di calcio viste in quell'occasione, parlando di velocità, di esterni di attacco e di idee. Sono in fondo sempre quelle a fare la differenza. Pistocchi ha poi replicato con toni secchi ad un tifoso che insisteva nel parlare a sproposito dell'Inter e lo ha fatto con una serie di elementi molto concreti: CONTINUA A LEGGERE.

