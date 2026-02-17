La protesta di Comolli nell'intervallo di Inter-Juventus continua a far discutere gli addetti ai lavori. Il messaggio è uno solo: condanna totale su tutti i fronti. La rabbia del dirigente bianconero, catturata da un video diventato poi virale ovunque, non trova nessun tipo di giustificazione. A ribadirlo sono stati tanti giornalisti, come Ravezzani e Capuano. Una delle voci più dure nel commentare il comportamento di Comolli è senz'altro quella dell'ex arbitro Paparesta, che nello studio di Sportitalia ha fatto un confronto molto pesante: CONTINUA A LEGGERE.