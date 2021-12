“Pasticcio” Sensi sui social: il giocatore fa gli auguri alla moglie e rivela il nome…

Il giocatore nerazzurro ha rivelato il nome della bambina in arrivo.

Stefano Sensi ha voluto dedicare alcune righe affettuose alla moglie Giulia in occasione del suo compleanno. "Che dire.. oggi è il tuo giorno. Ne abbiamo passati un po’ di compleanni insieme e ogni volta mi sono preso del tempo per mettere giù delle righe e descrivere nel miglior modo quanto ti amo. Ma questo è un compleanno diverso da tutti gli altri. Abbiamo una fede che brilla d amore al dito ma la cosa che lo rende speciale è che stiamo dando vita alla persona che ameremo più di noi stessi per tutta la vita. Un amore incondizionato che già sentiamo dentro di noi. Grazie per quello che sei e per quello che fai ogni giorno. Grazie perché sei una moglie stupenda e sono sicuro che diventerai la miglior mamma che la nostra piccola Ludo possa avere.